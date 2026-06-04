İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 64 Gözaltı, 58 Tutuklama - Son Dakika
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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 64 Gözaltı, 58 Tutuklama

İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 64 Gözaltı, 58 Tutuklama
04.06.2026 12:17
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İnegöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı, 58'i tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 64 kişiden 58'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa ve İnegöl'deki jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Tek tek yargılanan şahıslardan 58'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 64 Gözaltı, 58 Tutuklama - Son Dakika

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