İnegöl\'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap satıcısı suçüstü yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Ekipleri tarafından takip edilen M.M.Ş ( 20) isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Düzenlenen operasyon kapsamında şahsın üzerinden 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA
