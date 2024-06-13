İnegöl'de yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga amatör kameraya yansıdı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki Suriye uyruklu grup birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga kısa süre sonra son buldu. Şahısların kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA