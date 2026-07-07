İnegöl'de Yangın: 10 Yaşındaki Çocuğun Bisikleti Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Yangın: 10 Yaşındaki Çocuğun Bisikleti Yandı

İnegöl\'de Yangın: 10 Yaşındaki Çocuğun Bisikleti Yandı
07.07.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangında aile büyük maddi hasar yaşadı, 10 yaşındaki Huzeyfe gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan yumurtalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangında deposunu kaybeden ailenin 10 yaşındaki oğlunun elektrikli bisikleti de yanarken, küçük çocuğun gözyaşları yürek burktu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan yumurtalarının depolandığı tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sararken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depo ile içerisinde bulunan çok sayıda yumurta kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından deponun sahibinin 10 yaşındaki oğlu Huzeyfe Ö., depoda park halindeki elektrikli bisikletinin de tamamen yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğu teselli eden jandarma ekipleri moral vererek yanında oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, İnegöl, Bursa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Yangın: 10 Yaşındaki Çocuğun Bisikleti Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 16:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Yangın: 10 Yaşındaki Çocuğun Bisikleti Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.