İnegöl’de Yangın: Teras Katı Zarar Gördü - Son Dakika
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İnegöl’de Yangın: Teras Katı Zarar Gördü

İnegöl’de Yangın: Teras Katı Zarar Gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

24.11.2024 15:00
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda teras katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, İnegöl, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl’de Yangın: Teras Katı Zarar Gördü - Son Dakika

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