İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

07.03.2025 05:01
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3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İtfaiye Kavşağı mevkii, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde hızla seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Hamza D. yönetimindeki 16 ADT 350 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildikten sonra karşı yöne geçti. Karşı yöne geçen otomobil, karşıdan gelen sürücü Alperen M. yönetimindeki 16 ALP 34 plakalı otomobil ve sürücü Yusuf G. yönetimindeki 16 SMU 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerden Hamza D. ve Alperen M. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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