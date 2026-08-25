İnegöl'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs, otomobil ve cipin karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü, otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey Caddesi ile Esenler Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hamzabey Caddesi'nde seyir halinde olan Cüneyt Z. yönetimindeki 16 S 6057 plakalı servis minibüsü, Esenler Caddesi'nden çıkan Barış A. (35) yönetimindeki 16 PE 074 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sokakta bekleyen Ender Ü. idaresindeki 41 AGM 494 plakalı cipe çarptı.

Kazada servis minibüsündeki yolcu Melike Y. (49), otomobil sürücüsü ile yolcular Ahmet K. (34) ve Mustafa A. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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