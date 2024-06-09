İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınav salonuna geç kalan öğrencileri son dakikada sınava yetiştirdiler.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karalar Mahallesi'ndeki 28 okulun bulunduğu Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü çevresinde sınav kapsamında görev aldılar. Ekipler, sınava 2 dakika kala sınav yerine koşarak yetişemeyen 2 aday öğrenciyi, ekip aracına alıp sınava yetiştirdiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl Jandarma Komutanlığı Öğrencileri Sınava Yetiştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?