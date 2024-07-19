İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi - Son Dakika
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İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi

İngilitere\'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi

Birmingham'da öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Samantha Barguss, eskortluk ve müstehcen fotoğraf paylaşımı nedeniyle meslekten men edildi. Anonim ihbar sonucu açığa çıkan olay, Öğretmenlik Düzenleme Kurulu'nca soruşturuldu. Barguss'un eskort sitesinde profili ve yüksek ücret talepleri tespit edildi. Kurul, durumu öğrenciler için 'potansiyel tehlike' olarak değerlendirdi. Barguss'a en az beş yıl öğretmenlik yasağı getirildi.

19.07.2024 15:03
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30 yaşındaki Samantha Barguss, Birmingham'daki bir ilkokulda öğretmenlik yaparken, eskortluk yaptığı ve müstehcen fotoğraflarını internette paylaştığı ortaya çıktı. Bu durum, anonim bir ihbar sonucu açığa çıktı.

Öğretmenlik Düzenleme Kurumu'nun yaptığı soruşturmada, Barguss'un bir eskort sitesinde profili olduğu ve gecelik 1.600 sterline kadar ücret talep ettiği belirlendi. Barguss başta iddiaları reddetse de, sonradan bazılarını kabul etti ve istifa etti.

Kurul başkanı Terry Hyde, Barguss'un profilinde cinsel içerikli görüntüler ve videolar olduğunu belirtti. Barguss, COVID-19 salgını ve karantinanın kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kurul, öğrencilerin bu profili görmesinin, onları benzer davranışlara yönlendirebileceği endişesiyle bu durumu "potansiyel olarak tehlikeli" buldu.

Sonuç olarak, Barguss'un en az beş yıl süreyle öğretmenlik yapması yasaklandı. Bu olay, öğretmenlerin özel hayatlarının mesleki sorumluluklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkabilecek etik sorunları gündeme getirdi.

İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen Samantha Barguss, meslekten men edildi
İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen Samantha Barguss, meslekten men edildi
İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen Samantha Barguss, meslekten men edildi

Birleşik Krallık, Birmingham, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: MEHMET BÜYÜKEKŞİ GİTTİ YA SANKİ ON GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNİN İLK GÜNÜ MUTLULUĞU YAŞIYORUM BUGÜN 6 2 Yanıtla
    bülent yüksel: Cimbomlusu gitdi hamsilisi geldi değişen birşey yok zihniyet aynı bana sormadılar ben seçmedim. Nokta 2 2
  • oktay sayar: neyi bahane edecek ? paragözdür 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi - Son Dakika
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