İngilitere\'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi

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30 yaşındaki Samantha Barguss, Birmingham'daki bir ilkokulda öğretmenlik yaparken, eskortluk yaptığı ve müstehcen fotoğraflarını internette paylaştığı ortaya çıktı. Bu durum, anonim bir ihbar sonucu açığa çıktı.

Öğretmenlik Düzenleme Kurumu'nun yaptığı soruşturmada, Barguss'un bir eskort sitesinde profili olduğu ve gecelik 1.600 sterline kadar ücret talep ettiği belirlendi. Barguss başta iddiaları reddetse de, sonradan bazılarını kabul etti ve istifa etti.

Kurul başkanı Terry Hyde, Barguss'un profilinde cinsel içerikli görüntüler ve videolar olduğunu belirtti. Barguss, COVID-19 salgını ve karantinanın kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kurul, öğrencilerin bu profili görmesinin, onları benzer davranışlara yönlendirebileceği endişesiyle bu durumu "potansiyel olarak tehlikeli" buldu.

Sonuç olarak, Barguss'un en az beş yıl süreyle öğretmenlik yapması yasaklandı. Bu olay, öğretmenlerin özel hayatlarının mesleki sorumluluklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkabilecek etik sorunları gündeme getirdi.