Aşırı yağış sonrası kayalar yola düştü

Bilecik'in İnhisar ilçesinde etkili olan aşırı yağış ardından yola taş ve kaya parçaları düştü.

Edinilen bilgilere göre, İnhisar-Mihalgazi kara yolunun Karadere mevkiinde aşırı yağış nedeniyle yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol kullanıcılarının olumsuz etkilenmemesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. Yenipazar Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yola düşen taş ve kaya parçaları kısa sürede temizlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yol yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı.

Öte yandan bölgede muhtemel yeni kaya düşmeleri, sel taşkınları ve yol kapanmalarına karşı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi. Yetkililer tarafından köy muhtarlarına gerekli bilgilendirmeler yapılırken, bölgede devriye ve kontrol faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK