İnhisar\'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı. İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.