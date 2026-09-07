İnhisar'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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İnhisar'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı

İnhisar\'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kapalı pazaryerinde vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirdi. Ekipler, dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek önlemleri anlatıp broşür dağıttı.

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı. İnhisar Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnhisar'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnhisar'da vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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