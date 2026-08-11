İnkumu Sahilinde Boğulma Tehlikesi

Bartın'ın İnkumu sahilinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnkumu sahilinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki A.B., bir anda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suda batmaya başlayan genci gören cankurtaranlar botla denize açıldı. Cankurtaranların kıyıya getirdiği gence ilk müdahaleyi ise sağlık ekipleri yaptı. ihbar ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, bir süre bilinci kapalı gence müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk ve zorlu müdahalesi sonucu hayata döndürülen A. B., Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan A.B'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.