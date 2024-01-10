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İnşaat temeli kazı alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı - Son Dakika
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İnşaat temeli kazı alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat temeli için kazı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sebebiyle 1 bina tedbirden boşaltıldı. Yan taraftaki 5 katlı bir binanın bahçesi çöktü. Olay sonucunda 12 kişi tahliye edildi.

İnşaat temeli kazı alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı
10.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:12
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İnşaat temeli kazı alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

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KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat temeli için kazı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sebebiyle 1 bina tedbirden boşaltıldı.

Olay, Yeni Mahalle 336. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki 5 katlı bir binanı ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gölcük, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnşaat temeli kazı alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı - Son Dakika


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