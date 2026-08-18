İnşaat Ustası Yükseklikten Düştü - Son Dakika
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İnşaat Ustası Yükseklikten Düştü

İnşaat Ustası Yükseklikten Düştü
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Batman'da iskelede çalışan 60 yaşındaki usta, dengesini kaybederek ağır yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen inşaat ustası ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Seki köyündeki çalışmak amacıyla inşaatı devam eden evde iskele kuran 60 yaşındaki inşaat ustası T.D., yüksekteki iskelede dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı usta, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kolunda ve bacağında kırıklar tespit edilen T.D., daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnşaat, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat Ustası Yükseklikten Düştü - Son Dakika

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