Konya'da inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

İnşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
KONYA - Konya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağızı Mahallesi Taşkıran Sokak üzerinde 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olan Mustafa Bitmiş inşaatın 5'inci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Sert zemine düşen Bitmiş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile sinir krizi geçirirken polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Bitmiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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