İnsan Ticareti Operasyonu: 18 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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İnsan Ticareti Operasyonu: 18 Kadın Kurtarıldı

İnsan Ticareti Operasyonu: 18 Kadın Kurtarıldı
26.06.2026 23:58
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Kocaeli merkezli operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı, 18 kadın kurtarıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde insan ticareti ve fuhşa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonda 18 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik yürüttüğü 2 aylık proje kapsamında önemli operasyona imza attı. Fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve suç örgütlerinin çökertilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 mağdur kadın kurtarıldı, 21 şüpheli yakalandı

23 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda insan ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işledikleri öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3'ü Türk, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın kurtarıldı. Şüphelilerle yapılan görüşmeler ve devam eden soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı 3 şüpheli daha tespit edildi. 24 Haziran'da düzenlenen ikinci operasyonda bu kişiler de yakalanırken, örgütün elinden 3 mağdur kadın daha kurtarıldı. Böylece kurtarılan mağdur sayısı 18'e, gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 21'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 21 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silah ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 25 av tüfeği fişeği, fuhuş faaliyetlerine ilişkin hesap ajandası ve çeşitli dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnsan Ticareti Operasyonu: 18 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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