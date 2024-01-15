 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı

Kocaeli'de bir kadın, internet üzerinden sipariş verdiği bahçe mobilyası için yatırdığı parayı geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine yapılan mahkemede, şüpheli 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı
15.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:12
Abone Ol

Kocaeli'de internet üzerinden bahçe mobilyası siparişi veren kadın, verilen IBAN numarasına para yatırdıktan sonra şahısla iletişim kuramadı. Dolandırıldığını anlayan kadın mahkemenin yoluna tutarken, şüpheli 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli'de 56 yaşındaki Y.Ş, bahçe mobilyası satın almak için internet üzerinden araştırma yaptı. Beğendiği mobilyayı sipariş veren kadın, verilen iban numarasına 4 bin TL yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra sitedeki şahıslarla iletişim kuramayan kadın, dolandırıldığını anlayarak karakola şikayette bulundu.

"Ne paramı ne de sipariş verdiğim mobilyaları alabildim"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya salonunda mağdur Y.Ş. hazır bulunurken olaya karışan sanık H.G. ise yargılanmaya katılmadı. Nasıl dolandırıldığını anlatan Y.Ş., "Olay tarihinde bahçe mobilyası almak istedim. Bunun üzerine internet sitesinde araştırmalar yaptım. Beğendiğim bahçe mobilyası için bir site ile iletişim kurdum. Mobilya fiyatı için 4 bin TL istediler. Bu parayı bana verilen IBAN numarasına gönderdim. Parayı gönderdikten sonra bir daha o şahısla iletişim kuramadım. Ne paramı ne de sipariş verdiğim mobilyaları alabildim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, H.G.'nin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Mahkeme, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı - Son Dakika


10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54
MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü

Son Dakika
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 10:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: İnternetten Bahçe Mobilyası Siparişi Veren Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement