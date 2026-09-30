İnternetten uyuşturucu satan 34 şüpheli Nevşehir merkezli operasyonda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnternetten uyuşturucu satan 34 şüpheli Nevşehir merkezli operasyonda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnternetten uyuşturucu satan 34 şüpheli Nevşehir merkezli operasyonda yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkezli 4 ilde internetten uyuşturucu satışı yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir merkezli 4 ilde, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aydır yürütülen projeli çalışma kapsamında, şüphelilerin Telegram, Discord, TikTok gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden satıcı panelleri oluşturduğu ve sosyal medya ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, internet üzerinden aldıkları siparişlerin ardından uyuşturucu maddeleri kargo yöntemiyle Nevşehir başta olmak üzere Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve farklı illere gönderdikleri belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin yurtdışından kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran Riyali ve bin 320 Euro ele geçirildi.

35 şüpheli için operasyon

Ekiplerce tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği ile 35 şüpheliye ait 36 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüphelinin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan Nevşehir Emniyetindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaNevşehirGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Resmi Gazete’de yayımlandı Süresiz nafaka kaldırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:31:25. #.0.3#
SON DAKİKA: İnternetten uyuşturucu satan 34 şüpheli Nevşehir merkezli operasyonda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei