İnternetten uyuşturucu satan 34 şüpheli Nevşehir merkezli operasyonda yakalandı

Nevşehir merkezli 4 ilde, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aydır yürütülen projeli çalışma kapsamında, şüphelilerin Telegram, Discord, TikTok gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden satıcı panelleri oluşturduğu ve sosyal medya ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, internet üzerinden aldıkları siparişlerin ardından uyuşturucu maddeleri kargo yöntemiyle Nevşehir başta olmak üzere Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve farklı illere gönderdikleri belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin yurtdışından kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran Riyali ve bin 320 Euro ele geçirildi.

35 şüpheli için operasyon

Ekiplerce tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği ile 35 şüpheliye ait 36 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüphelinin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan Nevşehir Emniyetindeki işlemleri devam ediyor.