Interpol Aranan Türk Vatandaşı Arnavutluk'ta Yakalandı - Son Dakika
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Interpol Aranan Türk Vatandaşı Arnavutluk'ta Yakalandı

Interpol Aranan Türk Vatandaşı Arnavutluk\'ta Yakalandı

Arnavutluk polisi, Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız'ı sınırda tutukladı. İade süreçleri başladı.

18.01.2025 19:34
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Arnavutluk polisi, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçları nedeniyle aranan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ın Morina Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklandığını bildirdi. Şahsın Türkiye'ye iadesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Arnavutluk Polisi hakkında yakalama kararı bulunan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ı yakaladı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Yıldız'ın Kosova-Arnavutluk sınırındaki Morina Sınır Kapısı'nda tutuklandığı bildirildi. Yıldız'ın Interpol tarafından uluslararası arama listesinde olduğu aktarıldı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Bayram Yıldız'ın ülkeye giriş yapmak istediği sırada detaylı kontroller sonucunda yakalandığı belirtilirken, "Arnavutluk Polis Teşkilatı, vatandaşlara giriş ve çıkışlarında kaliteli ve etik hizmet sunarken, aynı zamanda sınırdaki yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleyi ve uluslararası arama kararı bulunan şahısların tespit edilmesini sürdürmektedir" denildi.

"Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır"

Açıklamada, "Kukes İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Interpol ile yapılan bilgi alışverişi sonucunda, Türkiye tarafından aranan Bayram Yıldız sınırda gözaltına alınmış ve iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - TİRAN

Kaynak: İHA

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