Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından mavi bültenle aranan Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelendi. Yapılan kimlik soruşturmasında şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpoltarafından mavi bültenle arandığı ortaya çıktı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Interpol'ün aradığı Rus İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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