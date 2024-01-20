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İnterpol tarafından aranıyordu: İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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İnterpol tarafından aranıyordu: İzmir'de yakalandı

Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de Interpol tarafından aranan kırmızı bültenle yakalandı. O.O, uluslararası organize suç örgütüne üye olma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yolsuzluk suçlarından aranıyordu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda O.O tutuklandı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

20.01.2024 - 20:46,
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İnterpol tarafından aranıyordu: İzmir'de yakalandı

İZMİR - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

İnterpol'ün hakkında "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" suçlarından kırmızı bültenle aradığı O.O'nun İzmir'de olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Kazakistan'da ve uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve İzmir'de kılık değiştirerek suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşılan şüpheli O.O'nun bulunabileceği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin, düzenledikleri operasyonla şüpheli O.O yakalandı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.O'nun sınır dışı işlemlerine devam edildiği belirtildi.

İnterpol tarafından aranıyordu: İzmir\'de yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnterpol tarafından aranıyordu: İzmir'de yakalandı - Son Dakika


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