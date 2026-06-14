Interpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Interpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

Interpol\'ün Aradığı Şüpheli İstanbul Havalimanı\'nda Yakalandı
14.06.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

R.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. İran tarafından arandığı belirlendi.

Interpol tarafından aranan bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan R.A. (28) isimli şahıs 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi. Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Interpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 16:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Interpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.