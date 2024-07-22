İpsala'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İpsala'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yurt dışına kaçmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.

22.07.2024 14:26
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından Bulgaristan'a kaçamaya çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına karşı devam eden operasyonlar çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 Suriye uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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