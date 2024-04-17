3.Sayfa

İpsala'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı'nı öldüren şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Koşansu'yu tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Ö. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Koşansu (49), yolda karşılaştığı Mehmet Ö. ile tartışmaya başladı. Mehmet Ö., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Koşansu'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yalçın Koşansu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine Kumdere köyüne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşansu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ö. ise İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olmak üzere traktörü ile giderken yolda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından Kumdere Köyü'ne getirilen Koşansu'nun cenazesi, Kumdere Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NOT: İlk fotoğraf ölen Yalçın Koşansu

İkinci fotoğraf katil zanlısı Mehmet Özsoy