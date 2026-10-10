İpsala'dan girişte 17 bin 121 kapsül uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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İpsala'dan girişte 17 bin 121 kapsül uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı

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İpsala\'dan girişte 17 bin 121 kapsül uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için gümrük kapısına gelen kamyonette, X-Ray taraması ve detaylı aramada ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kamyonette, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen çalışma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen kamyonet X-Ray taramasına yönlendirildi. Araç, gümrük kamera sistemleri üzerinden de takibe alındı.

Sürücünün X-Ray taramasına girmeden önce araçtan poşetler çıkardığını fark eden ekipler, operasyon başlattı. Kamyonette yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetler içerisinde dökme halde 17 bin 121 kapsül pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA
İpsala Gümrük KapısıYunanistan3. SayfaTürkiyeGüncelSon Dakika

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