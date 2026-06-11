İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İpsala Sınır Kapısı\'nda 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
11.06.2026 19:34
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Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1,5 ton eroin ve metamfetamin yakalandı.

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda yapılan aramada yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne'de İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu İran'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan tır, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda kontrol noktasına yönlendirildi.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose eşliğinde detaylı aramaya alındı. Aramada, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

olayla ilgili soruşturmanın sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İpsala Sınır Kapısı'nda 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilüfer Akbaş Nilüfer Akbaş:
    valla bu tip operasyonları her ay duyuyoruz ama bir türlü bitmiyo bu iş ben bu haberler hakkında artık başka bi şey düşünemiyorum zaten kaç sene bu böyle gidiyo hep aynı haberler aynı hikayeleri dinliyoruz ve hiçbir şey değişmiyo ya 0 0 Yanıtla
  • Orçun Aktaş Orçun Aktaş:
    işte böyle operasyonlar yapılıyo ama arkasında ne var ne olacak bunun sonuçta çoğu zaman sallantıda kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Dilara Aydın Dilara Aydın:
    böyle haberler görünce çok korkuyorum ya çocuklarımız için bundan sonra ne olacak bu ülkede bu tür şeyler hep artıyo ve birisi durdurmaya çalışıyo ama yeterli mi acaba 0 0 Yanıtla
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