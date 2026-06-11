İpsala Sınır Kapısı\'nda 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Nilüfer Akbaş:

valla bu tip operasyonları her ay duyuyoruz ama bir türlü bitmiyo bu iş ben bu haberler hakkında artık başka bi şey düşünemiyorum zaten kaç sene bu böyle gidiyo hep aynı haberler aynı hikayeleri dinliyoruz ve hiçbir şey değişmiyo ya