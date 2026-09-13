İpsala Sultanköy\'de 10 bin saman balyası kundaklandı iddiası

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de yaklaşık 10 bin saman balyasının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yakınında sabaha karşı çıkan yangında binlerce saman balyası yanarken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Kundaklama iddiası nedeniyle olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.