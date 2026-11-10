Irak’ta klor gazı sızıntısı: 61 öğrenci hastanelik oldu

Irak'ta meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

FABRİKADAKİ SIZINTI, ÖĞRENCİLERİ HASTANELİK ETTİ

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetindeki Amara kentinde bulunan süt ürünleri fabrikasında klor gazı sızıntısı meydana geldi. Fabrika yakınındaki Zehra Kız Lisesi sızıntıda etkilendi. Lisede öğrenim gören 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, vilayetlerdeki çevre müdürlüklerine okulların su depolarında kapsamlı saha incelemeleri yapılması ve su örnekleri alınarak kullanım açısından güvenli olup olmadıklarının kontrol edilmesi talimatını verdi. Öğrencilerin güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Çevre Bakanı Abdülvahid, sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.