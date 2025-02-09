Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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