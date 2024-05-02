Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı'ndaki Hudut Karakolu'na teslim oldu. Teröristlerin teslim olmasıyla birlikte güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

02.05.2024 17:51
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki 2 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu - Son Dakika
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