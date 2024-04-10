Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açığı selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Erbil kentinin kuzeyindeki Kure bölgesinde bir araç içindeki 2 kişi ile birlikte sel sularına kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşılırken, sürücünün eşi kurtarıldı.
Irak ve kuzeyinde etkili olan yağışların bayram boyunca devam etmesi bekleniyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) geçtiğimiz ay etkili olan şiddetli yağışlar Duhok ve Erbil kentlerinde sel felaketine yol açmıştı. Duhok kentinde meydana gelen selde 3 kişi yaşamını yitirmişti. - ERBİL
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Afyonkarahisar'da bir kişi, evini bastığı eski eşinin kocası ve annesini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Kaçan şüpheli ise polis tarafından aranmaktadır.
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