Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Harir üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) koalisyon güçlerinin üssüne saldırı düzenlendi. IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.29'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Harir üssüne bomba yüklü insansız silahlı hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Görgü tanıkları Harir üssünden önce yüksek bir patlama sesi duyulduğunu ardından da duman yükseldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırı sonrası ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine 100'den fazla saldırı düzenlenmişti. ABD saldırılara misilleme olarak Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinin karargahlarını bombalamıştı. Ayrıca dün ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şii Haşdi Şabi'ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi'ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısı hayatını kaybetmişti. - ERBİL