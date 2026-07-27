Irak, Suudi Arabistan'ın İHA Açıklamasına Cevap Verdi - Son Dakika
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Irak, Suudi Arabistan'ın İHA Açıklamasına Cevap Verdi

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'ın İHA iddiaları üzerine soruşturma talimatı verdi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın Irak'tan fırlatılan İHA'ların kendi ülkelerini hedef aldığı açıklamasının ardından kapsamlı soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Irak, Suudi Arabistan'ın İHA açıklamasının ardından harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın Irak'tan fırlatılan İHA'ların kendi ülkelerini hedef aldığı yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı soruşturma başlatılması talimatını verdi. Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin anayasal ilkelere bağlı kalarak iyi komşuluk ilişkilerini benimsediği, Irak topraklarının kardeş veya dost ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından paylaşılan bilgi ve delillerin ilgili güvenlik birimlerince incelendiği belirtilerek, soruşturma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen kişi veya gruplar hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi. Suudi Arabistan ile ilişkilerin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iyi komşuluk ilkelerine dayanan köklü kardeşlik bağları üzerine kurulu olduğunu belirtilen açıklamada, bu ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan hiçbir girişime izin verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, Irak'ın hem ülke güvenliğini ve egemenliğini korumak hem de Arap ve bölgesel çevresinin istikrarını desteklemek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Irak topraklarından fırlatıldığını öne sürdüğü çok sayıda İHA'nın Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalıştığını, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak, Suudi Arabistan'ın İHA Açıklamasına Cevap Verdi - Son Dakika

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