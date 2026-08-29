Irak'ta 12 Siyasçinin Mal Varlıklarına El Konuldu - Son Dakika
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Irak'ta 12 Siyasçinin Mal Varlıklarına El Konuldu

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Irak Merkez Bankası, yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 siyasetçinin varlıklarını bloke etti.

Irak Merkez Bankası, yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski Irak Başbakanlık Danışmanı İbrahim Muhammed Abbas Ferec Sumeydayi'nin de bulunduğu 12 eski ve mevcut siyasetçinin menkul ve gayrimenkul mal varlıklarına el konulması ve banka hesaplarının bloke edilmesi yönünde talimat verdi.

Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Irak Merkez Bankası aralarında mevcut ve eski siyasetçilerin de bulunduğu 12 kişinin mal varlıklarına el konulması yönünde karar aldı.

Irak Merkez Bankası tarafından 26 Ağustos tarihli resmi belgelere dayanılarak alınan kararda, eski Irak Başbakanlık Danışmanı İbrahim Muhammed Abbas Ferec Sumeydayi ile 11 milletvekilinin adı yer aldı.

Merkez Bankası, tüm yetkili bankalara gönderdiği yazıda, söz konusu kişilere ait menkul ve gayrimenkul varlıkların tespit edilerek haciz işlemlerinin uygulanmasını istedi. Karar doğrultusunda bankalar, finans kuruluşları, bakanlıklar ve ilgili kurumlara, söz konusu kişilerin mal varlıklarının bloke edilmesi için gerekli işlemleri başlatmaları talimatı verildi. Ayrıca kişilere ait herhangi bir banka hesabı veya bakiye tespit edilmesi halinde, durumun haciz talebinde bulunan makama derhal bildirilmesi istendi.

Kararın, Bağdat'taki Kerh İstinaf Mahkemesi Başkanlığına bağlı Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi Soruşturma Hakimliğinin 13 Temmuz 2026 tarihli ve 555 sayılı yazısı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Mal varlıklarına el konulması istenen kişiler

Mal varlıklarına tedbiren el konulması istenen kişiler arasında Sumeydayi'nin yanı sıra milletvekilleri Bahattin Nur Muhammed Hüseyin el-Nuri, Ziyad Tarık Abdullah el-Cenabi, Abdurrahman Hasan Halit Abdullah el-Halit ve Muhammed Ferman Şahir Selman el-Cuburi yer aldı. Listede yer alan diğer isimler de, Hind Muhammed Salih Hasan el-Abbasi, Büşra Recep Musa Sehl el-Kaysi, Mudar Maan Salih Halef el-Karavi, Müsena Abdüssamed Muhammed Hüseyin el-Samerrayi, Eşvak Salim Hasan Hüseyin el-Cuburi, Aliye Nasif Casım Aziz el-Ubeydi ve Muhammed Sadun Hatem el-Sihud oldu.

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, 3. Sayfa, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta 12 Siyasçinin Mal Varlıklarına El Konuldu - Son Dakika

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