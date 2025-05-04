Irak'ta Mayın Patlaması: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Oldu - Son Dakika
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Irak'ta Mayın Patlaması: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Oldu

Irak'ın kuzeyinde görev yapan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, mayın patlaması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Afyonkarahisar Valiliği, şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

04.05.2025 07:38
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Irak'ın kuzeyinde görev yapan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, mayın patlamasında ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özen, şehit oldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden olan Uzman Çavuş Önder Özen, görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Özen, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Afyonkarahisar Valiliği, yayımladığı mesajla şehide Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti. Şehit için düzenlenecek törenin detaylarının daha sonra paylaşılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta Mayın Patlaması: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Oldu - Son Dakika

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