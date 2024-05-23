Irak'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Irak'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Patlayıcının terör örgütü DEAŞ tarafından bırakıldığı belirtildi.

23.05.2024 11:41
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Irak'ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti. Selahaddin kentine bağlı Beyci- Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'tan kaldığı belirtildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta Patlayıcı İnfilak Etti: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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