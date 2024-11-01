Irak\'ta Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler şu şekilde; 6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı, 8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı, 12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü, 1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi" denildi. - ANKARA