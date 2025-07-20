Irak'taki Yangın Faciasında Gözaltılar Başlatıldı - Son Dakika
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Irak'taki Yangın Faciasında Gözaltılar Başlatıldı

20.07.2025 23:10
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Kut'taki alışveriş merkezinde çıkan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın sonrası bina sahibi ve ortağı ile çok sayıda hükümet yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında ilgili yetkililerin görevden alınması ve hukuki süreç başlatılması kararlaştırıldı.

Irak'ta Kut'ta bir alışveriş merkezinde çıkan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili bina sahibi ve ortağının yanı sıra 10'dan fazla hükümet yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Yangının çıktığı bina sahibi ve ortağı henüz yakalanamadı.

Irak'ın Vasıt vilayetinde yer alan El-Kut şehrindeki "Hypermarket" alışveriş merkezinde 17 Temmuz'da çıkan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bina sahibi, ortağı ve 10'dan fazla devlet yetkilisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Yargı Konseyi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Vasıt Mahkemesi Başkanlığı, olay yerinden gelen güvenlik raporunun ardından Kut Soruşturma Mahkemesi Başhakimi, Kut Suçla Mücadele Hakimi, Kasaba Soruşturma Bürosu Hakimi ve savcıdan oluşan özel bir yargı heyeti kurulduğunu belirterek, heyetin, mahkeme başkanıyla birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve ihmali bulunan yetkililer hakkında gözaltı ve arama kararları çıkardığı ifade edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Kut Belediyesi İmar Şube Müdürü, Belediye Denetleme Şube Sorumlusu, Belediye Müdür Yardımcısı, emlak şubesi çalışanı, savunma ve güvenlik sorumluları, Vasıt Sivil Savunma Müdürü, Kut İtfaiye Birimi Subayları ve önceki dönem Belediye Müdürü bulunurken, bina sahibi ve ortağı henüz yakalanamadı.

Soruşturma sonrası görevden almalar

Yangının ardından Vasıt Vilayet Meclisi, Vasıt Polis Müdürü Tümgeneral Muhammed Kasım Fehd, Sivil Savunma Müdürü Tuğgeneral Haydar Uraybi, Sağlık Denetim Müdürü ve Göçmen İşleri Müdürü görevlerinden alındı ve haklarında hukuki süreç başlatıldı.

Eski Kut Kaymakamı Hamit Huzeym ve önceki Belediye Müdürü Ali Sayvan hakkında da idari ihmaller ve kentsel güvenlik denetimlerinde yetersizlik gerekçesiyle mahkemeye başvuru yapıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, olay sonrası derhal soruşturma komisyonu kurulmasını emretmişti. Sudani, ayrıca bugün yayımladığı resmi kararnameyle Vasıt Polis Müdürlüğü görevine Tuğgeneral Ahmed Abdlüssade Hamza'yı atadı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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