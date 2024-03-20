Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı

Avcılar'da bir ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. İki araç da alev topuna dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi şoförü olayı anlattı.