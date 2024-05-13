Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Türk hudut karakoluna teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi. - ANKARA