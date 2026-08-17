İran, 200 Hava Aracını Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika
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İran, 200 Hava Aracını Düşürdüğünü Açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, ABD ile savaşta 200'den fazla düşman hava aracı düşürüldüğünü belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile savaşın başlamasından bu yana 200'den fazla "düşman hava aracının" düşürüldüğünü öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, ABD ile devam eden savaş hakkında açıklamada bulundu. İzadi, savaşın başlamasından bu yana 200'den fazla "düşman hava aracının" düşürüldüğünü öne sürerek, "Bu hareketin bölgesel ve küresel düzeylerde de yansımaları ve sonuçları oldu" dedi.

Çatışmayı "hibrit savaş" olarak nitelendiren İzadi, İran'ın düşmanlarının ülkeyi hem içeriden istikrarsızlaştırmaya hem de askeri operasyonlar yoluyla hedef aldığını aktardı. İzadi ayrıca çatışmanın İran'ın siyasi sistemini zayıflattığı veya ülkeyi parçaladığı yönündeki iddiaları reddetti.

İzadi, "İran parçalanmadı ya da zayıflamadı; aksine İran öncekinden daha güçlü ve daha kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, 200 Hava Aracını Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika

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