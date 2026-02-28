İran, ABD Gemisini Vurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait bir geminin hedef alındığını duyurarak, "ABD Donanmasına ait muharebe destek gemisi, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait füzelerle ağır şekilde vuruldu" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şiddetlenen çatışmalar sırasında ABD'ye ait bir geminin hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasına ait muharebe destek gemisi, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait füzelerle ağır şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Donanması'na ait diğer deniz unsurlarının da devam eden saldırılar kapsamında Devrim Muhafızları'nın füze ve insansız hava araçlarının (İHA) menzilinde olduğu belirtildi. - TAHRAN