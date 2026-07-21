İran, ABD ve Amazon'a Saldırdı - Son Dakika
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İran, ABD ve Amazon'a Saldırdı

21.07.2026 10:29
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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de ABD savunma sistemleri ve Amazon'un veri altyapısını hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de ABD ordusuna ait savunma ve radar sistemleri ile teknoloji şirketi Amazon'un merkezi veri altyapısının hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD varlıklarının hedef aldığı bildirildi. Sabaha karşı yapılan açıklamada, Bahreyn'in El Muharrak kentinde ABD'ye ait bir hava savunma sistemi ve radarının vurularak imha edildiği belirtildi. Ayrıca Al-Rifaa kentindeki bir Patriot hava savunma sisteminin füze ve insansız hava aracı saldırısıyla hedef alınarak imha edildiği aktarıldı.

Amazon'un veri altyapısına saldırı

Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada ise Bahreyn'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un da hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, seyir füzeleriyle Amazon'un merkezi veri altyapısının imha edildiği belirtildi. Saldırının, ABD'nin Darkhovin'deki sivil altyapıya yönelik son saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Savunma, Bahreyn, Amazon, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, ABD ve Amazon'a Saldırdı - Son Dakika

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