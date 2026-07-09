İran, ABD'ye Misilleme Olarak Katar'ı Hedef Aldı

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Katar'a saldırı düzenledi.

İran, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından ABD saldırılarına misilleme olarak Katar'ı da hedef aldı. İran basını, İran'ın Katar'daki bir uydu antenini hedef alan dron saldırıları düzenlediğini bildirdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki saldırılara da değinen İran basını, Kuveyt'te Patriot hava savunma sisteminin, Bahreyn'de ise ABD ordusuna ait bir yakıt deposunun hedef alındığını aktardı.

Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - TAHRAN