İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika
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İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyduğunu ve 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyon düzenlediği gemide bulunan akaryakıt, yasal dağıtım döngüsüne aktarılacak.

08.03.2024 15:15
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İran, Basra körfezinde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konulduğunu, 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi açıklarında kaçakçılık yaptığı belirtilen gemiye yönelik operasyon düzenledi. İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemi tespit ettiğini, gemiye el koyduğunu duyurdu. Gemideki 4 mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, "Geminin kaptanı, Deniz Kuvvetleri tarafından tuzağa düşürülmesinin ardından gemiyi ateşe vermeye çalışmış, ancak itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştır" dedi. Geminin kime ait olduğuna ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmayan Kahramani, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca kaçakçılık yapan gemiye devlet yararına el konulmuş ve söz konusu gemide bulunan akaryakıt, prosedüre uygun olarak petrol ürünleri dağıtım şirketine teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne aktarılacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika
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