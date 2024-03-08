İran, Basra körfezinde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konulduğunu, 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İran, Basra Körfezi açıklarında kaçakçılık yaptığı belirtilen gemiye yönelik operasyon düzenledi. İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemi tespit ettiğini, gemiye el koyduğunu duyurdu. Gemideki 4 mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, "Geminin kaptanı, Deniz Kuvvetleri tarafından tuzağa düşürülmesinin ardından gemiyi ateşe vermeye çalışmış, ancak itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştır" dedi. Geminin kime ait olduğuna ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmayan Kahramani, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca kaçakçılık yapan gemiye devlet yararına el konulmuş ve söz konusu gemide bulunan akaryakıt, prosedüre uygun olarak petrol ürünleri dağıtım şirketine teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne aktarılacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, D.Ç'nin evinde yapılan aramada 33 saksı ve pet şişeye ekilmiş Hint keneviri ile 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisinin takibi sonucu bir evde yapılan aramada 703 adet captagon hap bulundu. Operasyon sonucunda Y.A.A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Erzincan'da jandarma ekipleri, bir ev ve araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramada 686 sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 2 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da yapılan asayiş uygulamasında, Kahta ilçesinde aranan 4 şüpheli yakalandı. Ekipler, 178 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirirken, 40 aracı inceledi. Uygulama sonucunda 2 araca 2 bin 196 lira idari para cezası kesildi.
Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi'nde alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında yaşanan tartışma, 3 kişinin havaya ateş açmasıyla şiddetlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, olayın ardından gözaltına alındı.
Sakarya'da 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı. Operasyonlar sonucunda 174 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi. Ayrıca, terör operasyonları, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Mehmet Uyanıker isimli vatandaş domuz avı için gittiği dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uyanıker'in ani ölümü sevenlerini üzdü. Arkadaşı tarafından bulunan Uyanıker'in cesedi, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde piyasada değeri yaklaşık 20 milyon TL olan bir Ferrari, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yolda kaldı. Sürücü, çevredeki insanlardan yardım isteyerek aracı iterek yol kenarına çekti. Olayı gören çevre sakinleri ise şaşkınlıkla izledi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan çalışmalarda, 11 farklı suçtan aranan ve toplam 32 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan zanlının arasında hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması olduğu belirtildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?