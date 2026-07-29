İran, Çin'den 400 MANPADS Satın Alıyor İddiası - Son Dakika
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İran, Çin'den 400 MANPADS Satın Alıyor İddiası

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Iran'ın Çin'den 300-400 adet MANPADS satın aldığı iddiaları, Çin ve Pakistan tarafından yalanlandı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın Çin yapımı 300 ila 400 adet omuzdan fırlatılan hava savunma sistemi MANPADS satın aldığı iddiasında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise, "Söz konusu haberler tamamen asılsızdır" dedi.

İran'ın Çin yapımı omuzdan fırlatılan hava savunma sistemi olan MANPADS satın aldığı iddia edildi. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın Çin yapımı 300 ila 400 adet MANPADS satın aldığını ve ilk sevkiyatı birkaç hafta içinde teslim almaya hazırlandığını iddia etti. Haberde, değeri 60-70 milyon dolar olan anlaşmanın İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının başlamasından bu yana kısa menzilli hava savunmasını güçlendirmeye yönelik en büyük girişimlerinden biri olarak görüldüğü aktarıldı. Anlaşma kapsamında İran'ın Çin üretimi QW-12 ve FN-16 füzeleri dahil 300 ila 400 adet MANPADS satın aldığı öne sürülen haberde, anlaşmanın İran tarafı ile Çinli tedarikçi arasında aracı olarak görev yapan Hong Kong merkezli Zhongqing Baoshang International Investment şirketiyle imzalandığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin Pakistan üzerinden İran'a sokulacağı iddiası

Anlaşma imzalanmış olsa da teslimat takvimi, satın alınan miktar ve diğer ayrıntıların değişebileceği ifade edilen haberde, taraflar arasında varılan plana göre sevkiyatların ilk aşamada Çin'in batısındaki Urumçi'den hava yoluyla Pakistan'a, oradan da İran'a ulaştırılacağı öne sürüldü. Haberde Pakistan geçişinin hava yoluyla mı yoksa kara yoluyla mı gerçekleştirileceğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Haberde iki Batılı istihbarat kaynağı ile bir İranlı yetkilinin İran'ın sevkiyatın aksama riskinin azaltılması amacıyla kara güzergahlarını da değerlendirdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Pakistan ordusu iddiaları yalanladı

Pakistan ordusu söz konusu iddiaları reddederek, "Pakistan'ın Çin'den İran'a hava savunma silahı sevkiyatına dahil olduğu yönündeki iddialar tamamen uydurma ve asılsızdır" dedi.

"Söz konusu haberler tamamen asılsızdır"

İran Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmazken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberler tamamen asılsızdır. Çin, çatışmaların sona ermesi ve barışın sağlanması için yapıcı rol oynamaktadır" dedi.

Haberde adı açıklanmayan Avrupalı bir güvenlik kaynağının ülkesindeki yetkililerin İran'a QW serisi MANPADS satışı için QW-12, QW-18 ve QW-19 sistemlerini de kapsayan çeşitli sözleşme görüşmelerinden haberdar olduğunu söylediği ifade edildi.

QW-12 ve FN-16 alçaktan uçak hava hedeflerine karşı etkili

QW-12 ve FN-16, alçaktan uçan uçaklar, helikopterler ve İHA'ları hedef almak üzere tasarlanmış, kızılötesi güdümlü omuzdan atılan hava savunma füze sistemleri olarak biliniyor. Omuzdan fırlatılması sayesinde askeri tesisler, enerji altyapısı ve diğer hassas bölgelerin çevresine hızla konuşlandırılabiliyor. Savunma uzmanları, QW-12'nin QW-18 ve QW-19 gibi daha yeni modeller kadar gelişmiş olmadığını ancak İHA'lar ve alçaktan uçan hedeflere karşı etkili bir kısa menzilli koruma katmanı sağlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, 3. Sayfa, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, Çin'den 400 MANPADS Satın Alıyor İddiası - Son Dakika

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