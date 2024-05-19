İran Cumhurbaşkanı ve Heyetine Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Destek

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İran makamlarının, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı talep üzerine MSB tarafından arama kurtarma faaliyetlerine destek açıklaması geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA