İran'da Casusluk İddiasıyla 2 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

İran'ın güneyinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi etkisiz getirildi.

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle ABD ve İsrail istihbaratları adına çalıştığı iddia edilen kişiler arasında çatışma çıktı. İran İstihbarat Bakanlığı, çıkan çatışmada ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarına bağlı 2 kişinin etkisiz getirildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Sistan ve Belucistan eyaletinde toplumsal olaylar çıkarmak ve sabotaj düzenlemek amacıyla ülkeye girmeye teşebbüs eden 4 kişinin de güvenlik güçleri tarafından gözlatına alındığını duyurdu.