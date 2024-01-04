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İran'da DEAŞ'ın Üstlendiği Terör Saldırısında Canlı Bomba Kullanıldı - Son Dakika
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İran'da DEAŞ'ın Üstlendiği Terör Saldırısında Canlı Bomba Kullanıldı

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi de yaralandı.

İran\'da DEAŞ\'ın Üstlendiği Terör Saldırısında Canlı Bomba Kullanıldı
04.01.2024 - 19:29,
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İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi. İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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İran, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da DEAŞ'ın Üstlendiği Terör Saldırısında Canlı Bomba Kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da DEAŞ'ın Üstlendiği Terör Saldırısında Canlı Bomba Kullanıldı - Son Dakika
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