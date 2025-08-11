İran'da Kadın Cinayetleri Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İran'da Kadın Cinayetleri Skandalı

İran\'da Kadın Cinayetleri Skandalı
11.08.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülsüm Ekberi, evlendiği yaşça büyük erkekleri öldürüp miraslarını aldı, itiraf etti.

İran'ın Mazandaran eyaletinde 22 yıl boyunca kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlenip mehir paralarını alan ve miraslarını kendi üzerine geçiren 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi adlı kadının eşlerini çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı.

AİLE DOSTUNUN ANLATTIKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

İran basınında yer alan haberde, Ekberi'nin cinayetlerinin 2000 yılında başladığı, 2023 yılında ise 11. eşi olan 82 yaşındaki Azizullah Babai'nin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktığı belirtildi. Haberde Babai'nin oğlunun bir aile dostunun babasının da geçmişte Gülsüm isimli bir kadın tarafından zehirlenmeye çalışıldığını anlattığını ve bu durum üzerine polise başvurduğu kaydedildi.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ekberi'nin Sari Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce suçlamaları reddettiği, ancak olay yeri canlandırma görüntülerinin izletilmesinin ardından cinayetleri itiraf ettiği aktarıldı.

45'TEN FAZLA DAVACI

Haberde, duruşmada 4 kurbanın ailesinin İslami hukuka göre idam talebinde bulunduğu, davanın öldürülenlerin mirasçıları ve yakın akrabaları olmak üzere 45'ten fazla davacıyı kapsadığı bilgisine yer verildi. Savcılık iddianamesinde zanlıya 11 kasten adam öldürme ve 1 öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildiği ifade edildi.

YÜKSEK MEHİR KARŞILIĞINDA EVLENDİKTEN SONRA YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLEDİ

Polis soruşturmasında, Ekberi'nin potansiyel kurbanlara kızının tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı, maddi durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığında evlendiği, ardından tansiyon, diyabet ve sakinleştirici ilaçlar ile bazı durumlarda metil alkol kullanarak kurbanlarını yavaş yavaş zehirlediğinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca Ekberi'nin ilaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık ve havluyla boğarak cinayetleri işlediği belirtildi.

EN UZUNU EVLENDİKTEN SONRA 2 AY YAŞAMIŞ

Cinayetlerin Mazandaran eyaletinin Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Gaimşehr şehirlerinde işlendiği, kurbanlar arasında 2013'te evlendikten bir ay sonra ölen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani, 2016'da düğünden iki ay sonra ölen 62 yaşındaki İsmail Bahşi ve evlendikten 43 gün sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ganjali Hamzei'nin yer aldığı ifade edildi. 2020'de ise Ekberi'nin eski eşi Masih Nemati'nin zehirli şurup içmesine rağmen hayatta kaldığı ancak olayı polise bildirmediği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Polis, Dünya, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da Kadın Cinayetleri Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
AFAD’dan Balıkesir’deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 21:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da Kadın Cinayetleri Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.